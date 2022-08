STORY: Diese Fehlermeldung war am Dienstag auf Bildschirmen rund um die Welt zu lesen. Die zur Alphabet-Holding gehörende Suchmaschine Google war für Tausende von Nutzern lahmgelegt. Das ging aus Daten der US-Webseite Downdetector hervor. Das Portal sammelt Ausfallmeldungen aus verschiedenen Quellen. Demnach meldeten mehr als 40.000 Nutzer Probleme mit der Suchfunktion. Der Höhepunkt des Ausfalls wurde in der Nacht zu Dienstag westeuropäischer Zeit registriert. Am Morgen sei die Seite wieder erreichbar gewesen, berichtete Downdetector. Die Ursache für den Ausfall blieb zunächst unklar.

