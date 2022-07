STORY: Dieses Dinosaurier-Skelett ist jetzt bei Sotheby´s in New York für 6,1 Millionen Dollar versteigert worden. Und ist damit eines der wertvollsten Dinosaurierskelette, die je versteigert wurden. Die Knochen gehörten einmal einem Gorgosaurus. Das ist ein enger Verwandter des Tyrannosaurus Rex, aber etwas kleiner. Immerhin gut drei Meter hoch und zwei Tonnen schwer konnte so ein Exemplar werden. Unterwegs auf der Erde war es vermutlich vor über 76 Millionen Jahren. Das Skelett wurde 2018 in US-Bundesstaat Montana gefunden. Cassandra Hatton von Sotheby´s: "Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass es in den USA gefunden wurde. Kanada hat, wie viele andere Länder auch, strenge Beschränkungen für die Ausfuhr von Fossilien aus dem Land. Ein Dinosaurier wie dieser darf also nicht aus Kanada ausgeführt werden. Da er in den USA gefunden wurde, können wir ihn verkaufen, und auch das macht diesen Dinosaurier so selten. Es gibt nur eine Handvoll Exemplare, die gefunden worden sind. Sie befinden sich alle in Museen. Dies ist das einzige, das im Handel erhältlich ist." Eine weitere Besonderheit des Skeletts: Es besteht zu 80 Prozent aus den Originalknochen. Die restlichen 20 Prozent mussten ergänzt werden, damit der Dinosaurier nicht umfällt. Wer das Prachtexemplar ersteigert hat, hat das Auktionshaus nicht verraten. Der Käufer wollte anonym bleiben.

