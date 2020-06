Der Zoo in der belgischen Stadt Antwerpen hat Grund zur Freude. Dort kam am Mittwoch ein kleines Gorillababy zur Welt. Ob es männlich oder weiblich ist, wissen die Pfleger noch nicht. Dementsprechend steht auch der Name noch nicht fest. Mutter Mambele und ihr Jungtier seien wohlauf, teilte der Zoo mit. O-TON YORAN JOCHEMS, TIERPFLEGER: "Alles lief sehr gut, die Mutter hat das sehr gut gemacht. Sie beschützt das Baby, kümmert sich und der Rest der Gruppe ist sehr ruhig. Es läuft also alles sehr gut." Westliche Flachlandgorillas leben normalerweise in den Regenwäldern Zentralafrikas. Da ihr Lebensraum immer weiter zerstört wird und sie außerdem wegen ihres Fleisches gewildert werden, sind die Tiere vom Aussterben bedroht. Die Geburt ist daher nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch wichtig für die Erhaltung der Art.