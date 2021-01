Gottesdienst in Zeiten des Coronavirus. In der philippinischen Hauptstadt Manila standen am Samstag Tausende Menschen Schlange, um Gottesdiensten beiwohnen zu können. Jedes Jahr Anfang Januar wird in Manila mit einer Prozession und einem Massengottesdienst eine jahrhundertealte, hölzerne Jesusstatue angebetet. In diesem Jahr musste die Anbetung coronabedingt anders stattfinden. Wer nicht online, sondern vor Ort dabei sein wollte, musste warten und dabei den Sicherheitsabstand einhalten, außerdem eine Maske tragen. Die Gläubigen wurden am Samstag auf 15 Messen aufgeteilt. Die traditionelle Prozession wurde abgesagt. "Ich bete für gute Gesundheit, für mich und für meine Familie. Ich bete für ein besseres Jahr 2021 und für ein Ende der Pandemie." "Ich bete dafür, dass die Mutation des Virus uns nicht erreicht. Ich bitte Jesus, mich und meine Familie zu schützen." Hinter Indonesien verzeichnen die katholisch geprägten Philippinen die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Südostasien. Im Jahr 2020 war es bei der Prozession zu Tumulten gekommen. Dies sollte in diesem Jahr vermieden werden.

Mehr