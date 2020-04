Katholischer Gottesdienst am Palmsonntag in Achern in Baden-Württemberg. In der Pfarrkirche Unserer Lieben Frau hat sich Pfarrer Joachim Giesler etwas Besonderes einfallen lassen. Denn in Zeiten des Kontaktverbots sind auch die Versammlungen in Gotteshäusern verboten. Die Gemeinde ist dennoch anwesend, wenn auch nur in Form von ausgedruckten Selfies. "Es sind jetzt allein die Woche noch mal 150 Bilder hinzugekommen. Das sind jetzt inzwischen, glaube ich, über Tausend Menschen auf den Fotos drauf. Die hätten hier nicht mal alle einen Sitzplatz, mit Stehplätzen würde es gerade noch so reichen. So voll ist die Kirche natürlich selten. Aber es zeigt, dass viele Menschen damit einfach zum Ausdruck bringen: Ja, wir wollen uns auf die Weise mit hinein nehmen lassen in die Feier des Gottesdienstes und wollen zum Ausdruck bringen: Uns fehlt jetzt auch was wichtiges." Die Gemeinde nehme den per Livestream übertragenen Gottesdienst gern wahr, so der Pfarrer. So auch Familie Bohnert, die mit drei Generationen unter einem Dach lebt. "Ich find es wichtig, weil es eine große Bedeutung hat für mich und auch für die Kinder, weil ich das so weitergeben möchte, den Glauben, den ich in meiner Kindheit erfahren habe. Und weil ich es ein schönes Gemeinschaftsgefühl finde." "Ich finde es klasse. Ich kann den Priester wirklich auch gut verstehen, dass er nicht so vor leeren Bänken stehen möchte. Und, so voll war die Kirche noch nie." Auch wenn die Übertragung den Gang in die Kirche nicht ersetzen kann: Die Idee, die der Gemeindepfarrer sich in Italien abgeschaut hat, scheint ein wichtiger Beitrag zu sein, um so etwas wie Normalität in Zeiten der Krise aufrecht zu erhalten.