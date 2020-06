Im Streit über eine Reform zur Eindämmung von Polizeibrutalität verstrickt sich der US-Kongress in einem Grabenkampf. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben am Donnerstag einen Gesetzentwurf verabschiedet. Sie planen unter anderem den Immunitätsschutz für Polizisten abzuschaffen. Allerdings dürfte die Novelle von der republikanischen Mehrheit in der zweiten Kongresskammer, dem Senat, nicht angenommen werden. Dort wiederum hatten die Demokraten zuvor einen Entwurf der Republikaner blockiert. Auch Bürgerrechtlern und Menschenrechtsaktivisten ging der Vorschlag nicht weit genug ging. DEMOCRATIC REPRESENTATIVE OF NEW YORK, HAKEEM JEFFRIES "Schwarze, Weiße, Latinos, Asiaten, Ureinwohner Amerikas - alle sagen: Es ist genug. Wir müssen uns mit dem systemischen Rassismus in Amerika befassen. Und wir können mit dem Krebsgeschwür der Polizeibrutalität beginnen. Darum geht es in unserem Entwurf "George Floyd Justice in Policing". Es geht nicht um die Antifa - oder irgendeine autonome Zone oder um die Entziehung von Finanzmitteln der Polizei. Ich will den guten Willen von niemandem infrage stellen, aber lassen Sie uns eine echte Debatte führen". REPUBLICAN REPRESENTATIVE OF CALIFORNIA, KEVIN MCCARTHY "Haben Sie denn in gutem Glauben gehandelt? Oder haben Sie sich für einen Alleingang entschieden? Wollten Sie ihren Standpunkt klar machen, anstatt etwas zu ändern, während sie ihre Politik über das Volk und Republikaner in ein falsches Licht stellen?" Der Streit findet vor dem Hintergrund der Präsidentschafts- und Kongresswahl Anfang November statt. Laut einer Umfrage in den USA sind 49 Prozent der Befragten für die Abschaffung des Immunitätsschutzes bei Polizisten und nur 26 Prozent dagegen. Die Forderungen nach Reformen waren nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz laut geworden.