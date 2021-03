So oder zumindest so ähnlich mag sie ausgesehen haben: Archäologen in Mexiko haben die Mumie der sogenannten „Roten Königin" der Maya nachgebildet. Die Figur ist Teil einer neuen Ausstellung und zeigt Schmuckstücke und eine Kopfbedeckung, die von dieser Königin getragen wurde. Die Überreste der Maya-Adligen werden als "Rote Königin" bezeichnet, weil ihr Grab vollständig mit rotem Zinnober bedeckt war. Der Direktor des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte, Diego Prieta: "Die Kammer der Roten Königin überraschte uns mit ihrer Einfachheit und dem fehlenden Kontext zur bestatteten Person. Auf dem Deckel wurden Reste von Weihrauch gefunden, der wahrscheinlich während des Bestattungsrituals verwendet wurde und der die kreisförmige Öffnung bedeckte, die sich über einem Kanal befand. Durch ihn tritt die Seele des Verstorbenen ihre Reise in die Unterwelt an." Das Grab wurde bereits 1994 bei Ausgrabungen in einer der wichtigsten Maya-Städte, Palenque, entdeckt. Die Forschungen dauern bis heute an.

