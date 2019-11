Archäologen sind bei Ausgrabungen in Südamerika auf Dutzende Gräber gestoßen, in denen offenbar Angehörige der aristokratischen Herrschaftselite der Inka beigesetzt wurden. Die im archäologische Komplex von Tucume in der Region Lambayeque entdeckten Grabstätten zeichnen sich dadurch aus, dass die Verstorbenen mit einer Vielzahl von Grabbeigaben beigesetzt wurden. Die Bestattungen erfolgten dabei in einer bekannten Anordnung, erklärt der Direktor des Forschungsprojekts, Manuel Escudero. "Diese Grabstätte weist alle Merkmale der 1989 in Huaca Larga gefundenen Überreste auf. Wir fanden das gleiche Muster bei dieser Bestattung. Wir bemühen uns nun um Mittel aus dem Ausland, um dieses Grabfeld weiter öffnen zu können." Tucume liegt im Tal der Pyramiden und wurde um das Jahr 1100 gegründet. Die Stätte entwickelte sich zum größten jemals in den Anden errichteten Zeremonienzentrum und wurde zuletzt von den Inkas bis 1532 genutzt.