Nach den extremen Kursrückgängen am Montag hat sich der deutsche Aktienindex am Dienstag wieder etwas erholt. Bis 11 Uhr Vormittag stieg der DAX auf 11.000 Punkte und lag damit im Vergleich zum Vortrag 3,5 Prozentpunkte im Plus. Auch der Ölpreis erholte sich wieder etwas. Robert Halver von der Baader Bank. O-TON ROBERT HALVER, BAADER BANK: "Nach dem schwarzen Montag gestern haben wir heute den grauen Dienstag, könnte man sagen. Die Börse versucht die Gegenbewegung. Es gibt ja zwei positive Aspekte: In China nehmen die Neuinfektionen mit Corona ab und die Luftverschmutzung nimmt wieder in China zu. Ein untrügliches Zeichen, dass die Produktion wieder angeworfen wird. Aber ehrlich gesagt, hier ist noch einiges zu verdauen. Es bleibt schwankungsanfällig, denn in Europa fangen die Coronafälle jetzt erst richtig an - mit wirtschaftlichen Folgeschäden." Trotz der positiven Signale stünden die Zeichen auf Rezession, so Halver weiter. Und Deutschland als Exportnation sei dabei besonders gefährdet. Die Politik müsse nun gegenhalten, sonst könne es zu einem ähnlichen Absturz wie 2008 kommen.