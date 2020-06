Das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens, wohl eine der bekanntesten Unterwasserlandschaften der Welt. Wissenschaftler haben festgestellt, dass dort im vergangenen März eine weitere Korallenbleiche stattgefunden hat. Die Experten haben nun Sorge, dass sich die Abstände zwischen den Bleichen verkürzen und eine Erholung des Korallenbestandes so unmöglich werden könnte. Terry Hughes von der australischen James Cook University: "Die Bleichen kommen immer öfter. Wir hatten fünf davon seit 1998, drei davon in den vergangenen drei Jahren. Durch den schrumpfenden Abstand dazwischen findet keine Erholung statt und wir verlieren immer mehr Korallen. Die Bleiche trifft bestimmte Korallenarten und so wird die Vielfalt beschnitten." Die Korallenbleiche trägt zum Absterben von Korallen bei. Dabei spielt die Wassertemperatur vor Ort eine entscheidende Rolle. "Der Februar dieses Jahres war ein Rekord, der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1900." Der Rückgang des CO2-Ausstoßes durch das Herunterfahren von Industrieanlagen und die Abwesenheit von Touristen während der Coronapandemie haben nicht zur Erholung der Korallen beitragen können, so Hughes. Das Great Barrier Reef ist ein System von Tausenden von Riffen und erstreckt sich über fast 350.000 Quadratkilometer. Das Riff wurde 1981 zum Weltnaturerbe der UNESCO erklärt.