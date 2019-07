In Zürich haben Mitglieder der Umweltschutzorganisation Greenpeace den Eingang der Großbank Credit Suisse blockiert. Die Demonstranten ketteten sich an Pflanzenkübeln und forderten von dem Geldinstitut, ihre Investitionspolitik zu ändern und den Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. O-TON FRIDA KHOLMANN, SPRECHERIN DER INITIATIVE COLLECTIVE CLIMATE JUSTICE: "Die Credit Suisse heizt noch immer die Klimakatastrophe an, indem sie die Kohle-, die Gas- und die Ölindustrie finanziert und in sie investiert. Wir wollen, den Blick darauf lenken, dass das aufhören muss. Das Pariser Klimaabkommen ist in Kraft, wir konnten aber noch nicht feststellen, dass die Investitionen in den Bereich zurückgefahren werden. Nichts jedenfalls, was wirklich einen Unterschied macht. Deshalb sind wir hier. Wir fordern, dass Investitionen in fossile Brennstoffe sofort gestoppt werden." Die Aktion dauerte etwa eine Stunde, dann begann die Polizei mit der Räumung des Eingangsbereich. Die Aktivisten wurden freigeschnitten und weggetragen. Laut Angaben der Polizei wurden 64 Menschen festgenommen. Auch vor dem Sitz der Großbank UBS in Basel fand eine ähnliche Aktion statt.