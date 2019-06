Mit riesigen Transparenten auf dem Dach und an der Fassade der RWE-Zentrale in Essen und vor dem Haupteingang forderten die Klimaschützer von Greenpeace auf Bannern am Dienstag "RWE - Kohle abschalten. Wald und Dörfer bleiben". Außerdem verlangten sie einen Stopp des klimaschädlichen Kohleabbaus. Aus selbst ausgewerteten Sattelitenbildern ginge hervor, dass sich RWEs Kohlebagger täglich weiter an den Hambacher Wald und die bedrohten Ortschaften heranbaggerten, sagte Greenpeace-Sprecherin Anike Peters und fügte hinzu: "Wir fordern von RWE, dass das Heranbaggern an den Wald und die Dörfer ausgesetzt wird bis klar ist, wie der deutsche Kohleausstieg gestaltet wird. Noch dieses Jahr müssen im Westen von RWE die ersten Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. So gibt es der Kohle-Kompromiss vor." Vorstandsvorsitzender der RWE Power AG, Frank Weigand, kommentierte die Forderungen von Greenpeace am Dienstag in Essen mit folgenden Worten: "Der Hambacher Forst ist nicht gefährdet, was die Wasserversorgung angeht. Die Pflanzen die Bäume dort werden durch die normalen Regenwasser in den lösshaltigen Böden gespeichert und versorgt. Das ist kein Problem. Wir werden auch Abstand halten und haben auch gesagt, dass wir auf Rodungen bis Ende September 2020 ohnehin erst einmal verzichten. Von daher sind diese Sorgen unbegründet." Die Kohlekommission hatte in ihrem Abschlussbericht Anfang dieses Jahres beschlossen, dass Kohlekraftwerke nach und nach vom Netz gehen. Und im Jahr 2038 soll dann spätestens Schluss sein.