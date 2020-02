"Euer Depot brennt!" Greenpeace-Aktivisten haben am frühen Montagmorgen vor der Frankfurter Blackrock-Zentrale ein Feuer entfacht. Der Vermögensverwalter hält Anteile von Siemens. Am Mittwoch findet die Jahreshauptversammlung von Siemens statt. Blackrock solle dort seinen Einfluss geltend machen und darauf einwirken, dass Siemens von dem Vertrag mit dem indischen Adani-Konzern Abstand nimmt, fordert der Greenpeace-Finanzexperte Volker Gaßner. "Siemens liefert Signaltechnik für eines der größten Steinkohlebergwerke in Australien. Wir fordern, dass Siemens aus dem Vertrag aussteigt, weil Siemens durch dieses Engagement in dieses Steinkohlebergwerk die Klimakrise weiter anheizt und Siemens sich aber der Nachhaltigkeit verpflichtet hat." Siemens liefert dem indischen Energiekonzern Adani Signaltechnik für eine geplante Kohlemine im australischen Bundesstaat Queensland. Das Verbrennen der geförderten Kohle würde nach Berechnungen von Umweltwissenschaftlern jährlich zusätzlich rund 80 Millionen Tonnen CO2 verursachen, so Greenpeace.