Nach der Unterbrechung wegen Gesundheitsbedenken wurden am Freitag die Corona-Impfungen mit dem Produkt von AstraZeneca fortgesetzt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte jedoch auch festgestellt, dass ein Zusammenhang zwischen einer Impfung und sehr seltenen Blutgerinnseln im Hirn nicht definitiv ausgeschlossen werden könne. Nun haben Greifswalder Forscher zumindest eine Ursache für Hirnthrombosen nach einer AstraZeneca-Impfung gefunden und vor allem entsprechende Behandlungsmöglichkeiten. Professor Andreas Greinacher, Leiter der Abteilung Transfusionsmedizin am Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin der Universitätsmedizin Greifswald am Freitag mit einem nützlichen Hinweis: "Wenn jemand sich nach der Impfung nach den ersten zwei, vielleicht drei Tagen eigentlich wieder fit und gut fühlt und dann so nach dem fünften Tag, in der zweiten Woche, Zeichen einer Thrombose bekommt, also ein schmerzhaftes dickes Bein bekommt oder sehr starke Kopfschmerzen bekommt, das sind die Zeichen der Sinusvenenthrombose, die Sie auch in Wikipedia nachlesen können, nachher noch, dann sollten sich die Patienten bitte umgehend bei ihrem Arzt vorstellen, der dann nochmal die Plausibilität überprüfen kann, ob es vielleicht doch eine Migräne ist oder vielleicht eine Reaktion auf den Impfstoff." Falls sich der Verdacht auf eine Thrombose erhärtet, dann müssen entsprechende Tests durchgeführt und gegebenenfalls gerinnungshemmende Mittel verabreicht oder sogar intravenöses Immunglobulin geben werden. Dies sind nützliche Information, die vermutlich durchaus das Zeug haben könnten, auch Bedenkenträger vom AstraZeneca-Impfstoff zu überzeugen.

Mehr