STORY: Bilder einer Überwachungskamera in der russischen Großstadt Rostow am Don zeigen den Moment, in dem es in einem Gebäude der Grenzschutztruppen des Inlandsgeheimdienstes FSB zu einer Explosion kommt. Anschließend brach in dem Gebäude ein Feuer aus. Nach Angaben von russischen Nachrichtenagenturen wurde bei dem Vorfall mindestens ein Mensch getötet, zudem soll es zwei Verletzte gegeben haben. Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert. Der Gouverneur von Rostow sagte, das Feuer sei offenbar durch einen elektrischen Kurzschluss verursacht worden. Der FSB ist in Russland auch für die Grenzsicherung zuständig. In der Region in der Nähe zur Ukraine kam es zuletzt immer wieder auch zu Zwischenfällen mit Raketen und Drohnen. Aufgabe des Grenzschutzes ist es nach offiziellen Angaben auch, in der Region illegale Einreisen mutmaßlicher Sabotagegruppen zu verhindern.

