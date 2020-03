Die von Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigten Grenzkontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz sind in Kraft. Wie hier in Kehl bei Straßburg sind Beamte seit Montagmorgen damit beschäftigt. Dieter Hutt ist Pressesprecher der Polizeiinspektion Offenburg. "Wir fragen die Personen nach ihren Einreisegründen und wenn diese nicht triftig sind, werden sie wieder nach Frankreich zurückgeschickt. Ebenso achten wir auf Personen mit Symptomen und dann verständigen wir das Gesundheitsamt." Pendler und der Warenverkehr seien davon ausgenommen. "Wir müssen uns momentan noch darauf verlassen, dass uns diese Personen noch die Wahrheit sagen, wahrheitsgemäße Angaben machen. In Zukunft wird das so laufen, dass sie eine Bescheinigung vom Arbeitgeber vorzeigen müssen und dann die Grenze auch passieren dürfen sofern sie keine Krankheitssymptome aufweisen." Es komme derzeit zu erheblichen Rückstauverkehr. Die Grenzkontrollen sollen Gegenstand einer Besprechung zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sein. Das hat Macrons Büro mitgeteilt. Die Regierung in Paris beklagt derweil die Missachtung der getroffenen Maßnahmen. Viele Franzosen blieben nicht zu Hause. So könne der Virus-Ausbruch nicht eingedämmt werden, so der oberste Gesundheitsbeamte des Landes, Jerome Salomon. Die Behörden erwägen nun daher eine teilweise Ausgangssperre. Auch an der Grenze zu Österreich, wie hier in Kiefersfelden werden Kontrollen durchgeführt.