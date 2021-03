HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESINNENMINISTER HORST SEEHOFER: "Für alle Flugreisenden nach Deutschland gilt: kein Flug ohne negatives Testergebnis. Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, nur noch Fluggäste mit aktuellen Negativ-Tests zu befördern. Die Bundespolizei kontrolliert dies an den Flughäfen. Bei Drittstaaten bei jeder Person und im Schengen-Verkehr verdichtet stichprobenartig. Im Schengen-Verkehr finden ja normalerweise keine Grenzkontrollen statt. Die wegen der Pandemie verschärften Grenzkontrollen an der Grenze zu Tirol werde ich nicht verlängern. Sie sind jetzt ausgelaufen. Die Infektionslage in Tirol hat sich deutlich verbessert. Worauf ich aber hinweisen möchte, dass die schon seit längerem bestehenden sicherheits- und migrationspolitischen Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze bestehen bleiben und auch verlängert werden. In Tschechien ist das Infektionsgeschehen nicht mehr Mutationensgebiet aber insgesamt noch nicht stabil. Vor allem die Infektionsbelastungen an den grenznahen Landkreisen auf deutschem Gebiet sind noch viel zu hoch. Und deshalb werde ich die stationären Grenzkontrollen für weitere 14 Tage zwischen Tschechien und Sachsen und Tschechien und Bayern verlängern."

Mehr