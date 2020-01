Die freitäglichen Klimastreiks von Schülern gehen auch im neuen Jahrzehnt weiter. So wie hier in Mainz wurde an vielen Orten für eine effektivere Klimapolitik demonstriert. Und neben den Schülern zeigten sich auch weitere Personen sehr besorgt: "Es hat sich nichts geändert, die Themen sind dieselben, die Situation ist eher noch schlimmer geworden, weil die CO2-Emissionen weltweit steigen, nach wie vor steigen. Und die Politik nicht ausreichend reagiert. Wir als Wissenschaftler sehen uns natürlich an der Seite der Jugendlichen und der Demonstranten und demonstrieren mit, weil wir schon seit vielen Jahrzehnten wissen, wie die Situation ist. Auch da hat sich wenig geändert." "Unsere Power ist da, und wir werden auch weiter streiken. Und wir werden dieses Jahr noch heftiger und noch breiter aufgestellt sein und besser organisiert und auf jeden Fall daran festhalten, dass wir etwas an unserer Zukunft verändern können." So ähnlich formulierte es dann auch die schwedische und mittlerweile 17-jährige weltbekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg im schweizerischen Lausanne, von wo aus sie zum Weltwirtschaftsforum in Davos reisen wird: "Den Weltführern und den Machthabern will ich sagen, dass Sie noch nichts gesehen haben. Sie haben überhaupt noch nichts von uns gesehen. Das können wir Ihnen versichern. Und das ist die Botschaft, die wir auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos nächste Woche verkünden werden." Das Weltwirtschafsforum geht vom 21. bis zum 24. Januar. Dort wird in diesem Jahr unter anderem auch der US-Präsident Donald Trump erwartet.