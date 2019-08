Stürmische Zeiten für Greta Thunberg. Die schwedische Umweltaktivistin meldete sich am Sonntag zu Wort: "Wir machen zwischen 20 und 25 Knoten, letzte Nacht waren es 30 Knoten. Wir sind rund 300 Meilen von Neuschottland entfernt und es ist sehr rau, sehr hohe Wellen." 30 Knoten - das sind mehr als 55 Stundenkilometer. Kräftige Winde treibe sie auf ihrer Fahrt voran, schrieb die 16-jährige auf Twitter. Ihre Mitreisenden und sie gingen deshalb davon aus, irgendwann am Dienstag am Zielhafen in New York anzukommen. Seit dem 14. August segelt Thunberg über den Atlantik, um emissionsfrei nach New York zu reisen. Sie und ihr Skipper Boris Herrmann lassen die Welt via Twitter an ihrem Abenteuer teilhaben und zeigen in mehreren Videos, wie die Reise abläuft. Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi bringen Thunberg, ihren Vater Svante und einen Filmemacher auf der „Malizia II" nach New York. Dort will Greta am UN-Klimagipfel teilnehmen. Neben viel Lob gibt es für die Reise auch Kritik. Inklusive der Flüge für die Crew, die die Renn-Yacht wieder zurücksegeln soll, sei die Reise auf dem Segelboot klimaschädlicher gewesen, als wenn Greta selbst geflogen wäre, heißt es.