Vermutlich ist dies ein ganz besonderer Moment gewesen in dem noch jungen Leben der 16-jährigen schwedischen Klimaschutiaktivistin Greta Thunberg. Mit dem Zug war sie angereist, um am Mittwoch bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz dabei zu sein und Papst Franziskus zu treffen. Er gab ihr die Hand, forderte sie auf, weiterzumachen und sagte, dass Gott sie schützen möge. Sie zeigte ihm eine Einladung zum Klimastreik am 24. Mai. Auch der Papst hat sich bereits mit seiner Umweltenzyklika "Laudato si" für die Umwelt eingesetzt. Greta bleibt bis Freitag in Rom. Denn sie nutzt ihre Osterferien. Denn erst am Tag vor dem Treffen mit dem Pontifex hatte die Initiatorin der "Fridays for Future" vor dem Europaparlament in Straßburg eine bewegende Rede gehalten und die Politiker zum Handeln aufgefordert, um den Klimawandel, der die Erde bedroht, so schnell wie möglich aufzuhalten. Im Anschluss an ihre Ansprache in Straßburg bekam sie stehenden Applaus.