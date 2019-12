Die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg war am Montag zusammen mit der deutschen Vertreterin der "Fridays for Future" Bewegung Luisa Neubauer in Madrid auf der Bühne. Im Rahmen der Weltklimakonferenz äußerte sich Thunberg zur aktuellen Situation und der Rolle der Wissenschaft in den Diskussion: "Es ist unglaublich, dass so viele junge Leute aus der ganzen Welt angehört werden. Aber wir müssen auch den Wissenschaftlern und Experten zuhören. Und Luisa und ich sind keine Wissenschaftler. Deshalb haben wir diese fantastischen Leute, also die Wissenschaftler, dazu eingeladen, damit sie ihr Wissen mit uns teilen. Weil die Wissenschaft heute in den Mainstream-Medien nicht so dargestellt wird, wie es sein sollte. Und wir haben keine Zeit mehr, die Wissenschaft aus den Gesprächen herauszuhalten. Wir müssen also sicherstellen, dass die Wissenschaft verfügbar ist und dass die Menschen erreicht werden, damit die Menschen verstehen. Denn zumindest meine Erfahrung ist, dass die Menschen gar nicht genau wissen, was gerade vor sich geht. Und deshalb müssen wir sicherstellen, dass die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden. Und ein Bewusstsein geschaffen wird, um diese Informationen zu verbreiten, die so dringend verbreitet werden müssen." Bei der etwa zweiwöchigen Weltklimakonferenz sind Vertreter von rund 200 Staaten anwesend. Aber die Hoffnung auf schnelle, umfassende Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel ist zurzeit sehr gering. Die Konferenz endet am 13. Dezember.