Weltweit haben Umweltinitiativen für Freitag im Rahmen eines Klimastreiks zu Protesten aufgerufen. In Australien gingen am Morgen die ersten Demonstranten auf die Strasse und forderten Regierungen zum Handeln auf, vor der am Montag in Madrid beginnenden UN-Klimakonferenz. Begleitet wurden die Demonstranten vom Rauch der immer noch tausendfach lodernden Brände in Australien. PROTESTER REBECCA GILSON "Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen, wir müssen unseren Vorgesetzten und Politikern zeigen, dass wir die Macht haben, das System herunterzufahren. Wir haben die Macht, Entscheidungen darüber zu treffen, was gebaut wird, wie Energie produziert wird. Und darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen." Mitten aus dem Atlantik hatte sich zuvor von Bord der Yacht "La Vagabonde" Greta Thunberg gemeldet, die sich derzeit auf dem Weg zur UN-Klimakonferenz befindet. Unter ein paar satellitenfreundlich niedrig aufgelöste Fotos schrieb die 16-Jährige, die Nachricht des durch die EU ausgerufenen Klimanotstands habe sie auf Hoher See erreicht. Man könne eine Krise nicht lösen, ohne sie auch als solche zu behandeln.