Die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg ist wieder auf dem Weg nach Europa. Am Mittwoch machte sie sich an Bord eines Katamarans vom US-Bundesstaat Virginia Richtung Spanien auf. Dort will sie in Madrid an der UNO-Klimakonferenz teilnehmen. Thunberg ist Gast auf dem Segelboot einer australischen Familie. Neben ihrem Vater ist auch die britische Profiseglerin Nikki Henderson mit an Bord. Die 16-jährige war 11 Wochen in Nordamerika gewesen, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen und wollte an der ursprünglich in Chile geplanten UNO-Klimakonferenz teilnehmen.