Bei der Weltklimakonferenz in Madrid sollen Vertreter von rund 200 Staaten Wege zu einem beschleunigten Kampf gegen die Erderwärmung finden. Internationaler Klimaschutz ohne Greta Thunberg ist für viele schon fast nicht mehr vorstellbar. Die junge Schwedin kam am Freitagmorgen in Madrid an. Bei ihrer Fahrt über den Atlantik war sie weit weg von Fotografen, Fans und Journalisten. Greta ist zurück in Europa und fand deutliche Worte: "Unsere Stimmen werden immer mehr gehört. Aber natürlich führt das nicht immer zu politischem Handeln." "Ich hoffe inniglich, dass die 25. Klimakonferenz, etwas Konkretes hervorbringen wird. Und dass wir das Bewusstsein in der Gesellschaft stärken. Dass die Mächtigen in dieser Welt die Dringlichkeit der Klimakrise begreifen. Weil gerade scheint es so, als würden sie das nicht tun." Seit einem Jahr würde man schon streiken. Im Grunde genommen habe sich aber immer noch nichts geändert, sagte die 16-Jährige. Sie sehe sich nur als eine von vielen Aktivistinnen, als einen kleinen Teil der Bewegung.