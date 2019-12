Sie stand am Mittwochvormittag bei der UN-Klimakonferenz in Madrid im Mittelpunkt. Die Rede der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg wurde mit Spannung erwartet. Und die 16-Jährige fand deutliche Worte. Die Lage sei immer noch katastrophal. Solange sich nichts ändere, werde sie nicht schweigen und ihre Appelle immer wieder wiederholen: "Wie können sie auf diese Zahlen reagieren, ohne irgendeine Form von Panik zu spüren? Wie gehen sie mit der Tatsache um, dass noch nichts passiert ist, ohne irgendeine Form von Ärger zu spüren? Und wie reden sie darüber, ohne alarmiert zu klingen? Das möchte ich wirklich wissen. Wenn wir nicht das ganze Problem sehen, werden wir diese Krise nicht lösen. Dieser Klimagipfel muss umfassende Lösungen finden. Stattdessen scheint es so zu sein, dass Länder es nutzen, um für sich Schlupflöcher auszuhandeln und um weitere Anstrengungen zu vermeiden." Die Staats- und Regierungschefs würden sich nicht so benehmen, als ob es ein Notfall geben würde, sagte Thunberg. Stattdessen würden sie nur so tun, als ob sie handeln würden. "Und ich glaube immer noch, dass nicht Untätigkeit die größte Gefahr ist. Die größte Gefahr ist, wenn Firmenchefs und Politiker so tun, als ob wirklich was getan würde. In Wirklichkeit aber nichts getan wird. Abgesehen von schlauer Buchhaltung und Public Relation." In wenigen Wochen breche für die Menschheit ein neues Jahrzehnt an, das über die Zukunft entscheide werde, sagte Thunberg. Sie warte verzweifelt auf ein Hoffnungszeichen. Sie erwarte dies nicht von den Politikern, sondern von den Menschen. Diese hätten die Macht, die Politiker dazu zu zwingen zu tun, was nötig sei.