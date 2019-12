Die Klimaschützerin Greta Thunberg und die Crew ihres Bootes haben am Dienstag mit einem Katamaran einen Hafen in Lissabon angelaufen. Greta Thunberg war auf dem Segelboot rund 20 Tage unterwegs, auf ihrem See-Weg von New York. Die Umweltschutz-Demonstrantin lehnt es ab zu fliegen. Ziel ihrer Reise ist der Welt-Klimagipfel in der spanischen Hauptstadt Madrid. Thunberg wollte in Lissabon noch verschiedene Treffen in Sachen "Klimaschutz" absolvieren, bevor es nach Madrid weitergehen sollte. Dort steht am Freitag der Welt-Klima-Marsch auf dem Programm.