Griechenland: Die EU macht die Grenze dicht

Etwas weiter hinten durch den Zaun sieht man vereinzelt Menschen herumlaufen, vermutlich Geflüchtete aus Syrien. In deren Richtung feuerten am Donnerstag griechische Sicherheitskräfte Tränengas und Wasser ab. Die Grenze ist dicht, hier soll niemand in die EU gelangen. Wie Zeugen berichtete, sollen auch auf der türkischen Seite Benzinbomben auf Migranten abgefeuert worden sein. Eingesetzt wurden auf der griechischen Seite auch Ventilatoren, die üblicherweise in Windkanälen für Fallschirmspringer angewendet werden. Sie sollen das Tränengas schneller verbreiten und Rauchschwaden der Feuer wegzublasen, die manche Menschen legen, um gegen den Grenzschutz vorzugehen. Um die griechischen Einsatzkräfte zu unterstützen, sollen bald auch Einheiten der EU-Grenzschutzagentur Frontex eintreffen, wie sie selbst am Donnerstag mitteilte. Das Team werde zwei Monate in der Gegend bleiben, hieß es. Die Asylpolitik der Europäischen Union sieht laut eigenen Angaben vor, den Grundsatz der Nichtzurückweisung von Geflüchteten einzuhalten. Kritiker werfen der EU vor, das Grundrecht auf Asyl ausgehebelt zu haben. Der türkische Präsident Recep Tayipp Erdogan kommentierte die Lage am Mittwoch wie folgt: "Es gibt keinen Unterschied zwischen den Bildern, die sie von der griechischen Grenze sehen als zu dem, was die Nazis getan haben. Was auch immer sie in den Nazilagern getan haben, tun die Griechen im Namen des Westens, als wären sie bezahlte Staatsbeamte." Griechische Behörden sagen, dass sie in den vergangenen zwei Wochen fast 45.000 Menschen daran gehindert haben, über die Grenze zu gehen. Am 17. März soll in Istanbul ein Gipfeltreffen mit der Türkei, Frankreich, Deutschland und möglicherweise auch Großbritannien zu dem Thema stattfinden. Zehntausende Migranten sind bereits an ihrem Vorhaben gescheitert, in die EU zu gelangen, seitdem die Türkei am 28. Februar die Öffnung ihrer Grenze zu Griechenland angekündigt hatte.