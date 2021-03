Griechenland wartet auf die Touristen. Wenn es nach der Regierung geht, soll die Saison im Mai wieder losgehen. Trotz der Coronavirus-Pandemie. Der Tourismussektor ist enorm wichtig für das Land. Etwa jeder fünfte Arbeitnehmer in Griechenland hat einen Job im Tourismus. Das Wegbleiben der Touristen im vergangenen Jahr hat die Wirtschaft hart getroffen. Die Umsatzeinbußen waren so hoch, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Griechenlands Tourismusminister Harry Theoharis geht aber davon aus, dass dieses Jahr besser wird, als das vergangene. Dabei setzt er auf Impfen und Testen. Bis zum Sommer sollen alle Angestellten im Tourismus geimpft werden. Ein europäischer Impfpass wäre auch hilfreich, sagt er: "Wir hoffen, dass andere Länder diesem Beispiel folgen und wir einen gemeinsamen digitalen Prozess haben können, der die Barrieren beseitigt - es sind nicht nur die rechtlichen Barrieren, sondernauch die Schwierigkeiten, die die Menschen beim Reisen haben." Theoharis weist den Vorwurf, dass der Tourismus die Corona-Infektionen beschleunigt, als unbegründet zurück. Griechenland werde sich in jedem Fall für die Touristen öffnen. "Menschen, die geimpft sind, negativ getestet wurden oder sich von der Krankheit erholt haben oder Antikörper haben, sind in Griechenland willkommen. Und wir werden sie unabhängig von irgendwelchen Vereinbarungen aufnehmen." In Griechenland sind etwa 7000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, bei rund 11 Millionen Einwohnern. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte zuletzt das gesamte Land als Corona-Risikogebiet eingestuft. Griechenland-Urlauber müssen demnach nach ihrer Rückkehr nach Deutschland innerhalb von 48 Stunden einen Corona-Test machen. Zudem müssen sie für zehn Tag in Quarantäne. Aus dieser können sie sich nach fünf Tagen freitesten lassen.

