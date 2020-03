Die griechische Armee riegelt die Grenze zur Türkei weiter ab. Fast 35.000 Migranten seien in den vergangenen Tagen davon abgehalten worden, die Grenze zu überqueren, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Hunderte weitere, die es auf die andere Seite geschafft hatten, wurden festgenommen. Sie sollen wieder in ihre Herkunftsländer abgeschoben werde, so der griechische Minister für Migration. In den vergangenen Tagen hatten viele Menschen versucht, den Grenzfluss Evros mit Booten zu überqueren oder auf die griechische Seite zu schwimmen. Am Mittwoch hatte die Polizei mit Tränengas auf die Migranten geschossen. Im Niemandsland zwischen der Türkei und Griechenland harren mehr als 10.000 Migranten aus, in der Hoffnung, nach Westeuropa zu gelangen. Sie können nun weder vor noch zurück. Denn die türkische Regierung hat Hunderte Polizisten mobilisiert. Sie sollen nach Angaben des türkischen Innenministers verhindern, dass die abgewiesenen Migranten wieder in die Türkei zurückkehren.