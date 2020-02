Warten im Niemandsland - diese Migranten harrten am Freitag im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Griechenland aus. Nach Ankündigung aus Ankara, die Grenzen nach Europa zu für einige Tage zu öffnen, machten sich viele auf den Weg. Auch auf den griechischen Inseln kamen Flüchtlinge an. Griechenland und Bulgarien kündigten jedoch umgehend an, die Grenzensicherung zur Türkei wegen des erwarteten Andrangs von Flüchtlingen zu verstärken. Die bulgarische Regierung teilte mit, bis zu 1000 Soldaten und militärische Ausrüstung an die Grenze zu verlegen. Griechenland verschärfte seine Grenzkontrollen. Die Europäische Union rief die Türkei auf, das Flüchtlingsabkommen weiter zu achten: "Die türkischen Behörden haben offiziell bestätigt dass es keine Änderung in der Politik gibt, keine Änderung des Standpunkts. Und wir erwarten, dass das so bleibt und das die Türkei sich weiter gemäß der Verpflichtungen verhält." Bis dahin wollen die Migranten weiter ihre Chancen nutzen.