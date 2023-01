STORY: Griechenlands ehemaliger König Konstantin II. ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie staatliche griechische Medien berichteten. Seine kurze Regierungszeit in den 60er und 70er Jahren gilt als einer der bewegtesten Abschnitte in der Geschichte seines Landes. Konstantin II. hatte den Thron 1964 bestiegen, musste nach einem Militärputsch im April 1967 aber das Land verlassen. Die griechische Monarchie wurde im Jahr 1973 abgeschafft. Das Volk sprach sich gegen die Staatsform aus. Später entzog ihm Athen die Staatsbürgerschaft. Im Jahr 2002 wurden er und andere Mitglieder seiner Familie für den Verlust ihres Besitzes in Griechenland entschädigt. Konstantin war Bruder der spanischen Königin Sofia und mit einer Schwester von Königin Margrethe von Dänemark verheiratet. Der Patenonkel des britischen Prinzen William war passionierter Segler, bei den Olympischen Spielen im Jahr 1960 hatte er mit seiner Mannschaft Gold gewonnen. Der Gesundheitszustand des ehemaligen Königs, der auch unter chronischen Herzproblemen litt, hatte sich verschlechtert. In den vergangenen Monaten war er mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert worden.

