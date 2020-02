Zuspitzung auf Lesbos: Griechische Polizei hat am Montag Tränengas eingesetzt gegen protestierende Menschen auf der Flucht, hier, auf der ostgriechischen Insel Lesbos, nahe der Küste der Türkei gelegen. Nachdem hunderte Menschen aus den überfüllten Lagern in die Stadt Mytilene marschierten, kam es in der Nähe des Lagers Kara Tepe zu Gewaltausbrüchen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Augenzeuge sagte, dass die Mehrheit der Demonstranten Frauen und Kinder gewesen seien. Die Menschen protestierten gegen die Bedingungen in einigen der griechischen Lager, welche von Vertretern von Hilfsorganisationen als entsetzlich beschrieben werden. Viele der Proteste richten sich auch gegen die offenbar langsame Bearbeitung von Asylanträgen. Das Lager Moria auf Lesbos gilt als eines der menschenunwürdigsten: Es wurde für 3000 Menschen errichtet, derzeit leben dort fast 20.000 Menschen. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 74.000 Menschen auf der Flucht nach Griechenland, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilte. Die meisten von ihnen kamen auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos an, nach einer Überfahrt aus der Türkei. Auch Bürger auf Lesbos protestieren immer wieder gegen die überfüllten Flüchtlingslager. In der vorigen Woche gab die rechtsgerichtete Regierung in Athen bekannt, man wolle schwimmende Barrieren errichten, um Flüchtende von Lesbos und damit von Griechenland fernzuhalten.