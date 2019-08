Die Fans des gepflegten Grillgutes kamen am Wochenende voll auf ihre Kosten. Bei den deutschen Grillmeisterschaften in Fulda wurde nicht nur schnöde gegrillt, es wurde mehr oder weniger gezaubert. Es gab verschiedene Kategorien: Von saftigen Burgern, über Steaks bis hin zu Kebab. Dabei galt: Das Auge isst immer mit. Mehr als tausend Besucher schauten den Grill-Virtuosen bei ihrem Werk zu. Und konnten gleich vor Ort die neuesten Trends kennenlernen und die dazugehörigen Produkte kaufen. Der Titel des deutschen Grillkönigs wurde in der höheren der beiden Wettkampf-Klassen bei den Profis vergeben. In dieser Kategorie traten 25 Mannschaften an. Sie mussten sechs Gänge kredenzen. Dabei gab es unterschiedliche Ansprüche und Erfolgsrezepte: "Bei uns ist eigentlich hier das Credo im Team ein gutes Teamwork. Wir wollen alle Spaß haben. Wir sind nicht hier, um zu gewinnen. Sondern wir wollen einfach das Beste rausholen und ein schönes Wochenende haben. Und die Jury da drinnen begeistern. Und was rauskommt am Ende, das nehmen wir mit." "Keep it simple and stupid. Heißt nichts anderes, als versuche nichts zu zaubern, was nicht `dran gehört. Ein Schweinenacken ist ein Schweinenacken. Lass den Ursprung, lass das Aroma behalten. Die Beilage ist ein Blumenkohl, das schmeckt auch nur nach Blumenkohl. Und das ist eigentlich der Schlüssel dazu." Bei den Profis standen Schweinefleisch, Fisch, Kalb, Rehkeule, ein vegetarischer Gang und das Dessert auf dem Aufgabenzettel. Insgesamt 130 Jury-Mitglieder bewerteten die Ergebnisse. Am Ende wurde Michael Hoffmann aus Rösrath in Nordrhein-Westfalen zum neuen deutschen Grillkönig gekürt. Laut German Barbecue Association siegte er mit seinem Grillteam "GutGlut". Das Preisgeld für das Siegerteam fiel mit 3000 Euro bescheiden aus. Die Ehre, ein Grillkönig zu sein, ist allerdings unbezahlbar.