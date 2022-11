STORY: Unscheinbare Kartons in einem Lagerhaus in Spanien. Die Polizei des Landes hat im Rahmen einer der Operation namens "Gärten" Razzien in einer Reihe von Bauernhöfen und Produktionsstätten durchgeführt. Dabei ins Netz gegangen sind ihr insgesamt 32 Tonnen verpacktes Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von mindestens 64 Millionen Euro - die größte jemals in Spanien oder sonstwo beschlagnahmte Menge, so die Guardia Civil in einer Erklärung. Auch Gerätschaften zur Verarbeitung wurden sichergestellt. Die Bande trocknete die Hanfpflanzen, verpackte sie und verschickte sie in die Schweiz, die Niederlande, Deutschland und Belgien. Die beschlagnahmte Menge entspricht über einer Million Pflanzen. Die Polizei verhaftete neun Männer und 11 Frauen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren.

