Nach der Bekanntgabe der Insolvenz der britischen Firma Thomas Cook, dem ältesten Reiseanbieter der Welt, am Montag, geht es unter anderem darum, wie die gestrandeten Touristen wieder in ihre Heimat zurückkommen. So auch Hunderte Briten, die in der Türkei unterwegs waren. Am Dienstag durften sich einige immerhin darüber freuen, mit einem Airbus A380, dem weltweit größten Passierflugzeug, vom türkischen Dalaman aus zurück nach Großbritannien zu reisen. Auch auf der Baleareninsel Mallorca konnten englische Touristen vom Glück im Unglück sprechen, wie diese Frau auf ihrem Weg von Palma de Mallorca nach Bristol: "Unsere Erfahrung war eigentlich ganz gut. Wir wurden über den Flugwechsel informiert. Er ist zur gleichen Zeit, daher ist für uns alles ganz einfach. Wir waren hier und alles ging ganz geschmeidig. Wir mussten nirgendwo warten. Wir stehen jetzt nur in der Warteschlange, um unseren Flug zu erreichen und dann hoffentlich nach Hause zu kommen." Die britische Luftfahrtbehörde teilte mit, das am Montag bereits Flüge rund 14.700 Menschen nach Großbritannien zurückgebracht hätten. Und in den nächsten 13 Tagen sollen etwa weitere 135.300 Reisende zurückgebracht werden. Damit handelt es sich um die größte Rückholaktion von britischen Bürgern, die je in Friedenszeiten durchgeführt wurde.