Stockender Verkehr und Stau in Sicht - wie hier auf der A9 bei München sorgten am Gründonnerstag Urlauber, Ausflügler und Pendler für volle Autobahnen, vor allem in Richtung Nord- und Ostsee und auf dem Weg in den Süden. Die längsten Staus werden am Donnerstagnachmittag und am Nachmittag des Ostermontags erwartet, sagt der ADAC-Sprecher Johannes Boos. "Es gibt etwa 450 Baustellen an der Zahl zurzeit. Das ist etwas mehr als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Und es ist auch dringend notwendig, weil einfach unheimlich Nachholbedarf besteht in der Infrastruktur, sorgt aber dafür, dass wir jetzt im Osterreiseverkehr an dem ein oder anderen Nadelöhr eben länger brauchen." Außer in Hamburg haben in allen Bundesländern bereits die Ferien begonnen. Entsprechend viele Familien mit Kindern sind unterwegs. Boos empfiehlt: "Also ausreichend zu trinken, zu essen an Bord haben. Damit wir nicht grummelig werden, wenn's eben dann doch mal ein bisschen länger dauert. Und gerade, wenn man mit Kindern unterwegs ist, wichtig: Spiele dabeihaben, vorbereitet sein. Die Spiele nicht im Kofferraum versteckt haben, weil ich darf nicht aussteigen, im Stau. Die muss ich schon in der Fahrerkabine haben. Für größere Kinder vielleicht ein Hörbuch. Dann ist für Kurzweil gesorgt." Außerdem: Nach Möglichkeit nicht zu den Hochzeiten des Verkehrs losfahren, wenn alle fahren wollen. Wenn man flexibel ist, den Samstag oder Sonntag für die Reise wählen.