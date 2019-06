Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) und das Bundeskriminalamt haben Deutschlands größten Drogen-Onlineshop im Darknet zerschlagen. Das teilte Oberstaatsanwalt und ZIT-Sprecher Georg Ungefuk am Freitag mit. 11 mutmaßliche Verantwortliche der Plattform seien wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen worden. "Den Ausgangspunkt für diese Ermittlungen bildete die Festnahme eines 26-jährigen Tatverdächtigen aus Brandenburg an der Havel im Frühjahr 2018, der damals nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts mit Rauschgift in beträchtlichen Mengen gehandelt haben soll. Bei diesem wurden in Hessen und in Niedersachsen erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt, darunter knapp 50 Kilogramm Amphetamin, 16 Kilogramm Cannabis, zwei Kilogramm MDMA, 900 Gramm Kokain und 600 Gramm Heroin sowie noch diverse hohe Anzahlen an Ecstasy-Tabletten und sogenannten LSD-Trips." Nach Einschätzung des BKA nannte sich der größte Onlineshop Deutschland demnach "Chemical Revolution". Er soll den deutschen, aber auch andere Märkte bedient haben, wie auf der Pressekonferenz am Freitag in Wiesbaden bekanntgegeben wurde. Der Onlineshop sei genau wie im legalen Bereich strukturiert gewesen, mit einer präzisen Aufteilung von Rollen. Die Käufer der Drogen zahlten mit der Kryptowährung Bitcoin, was nach Aussage der Beamten, komplexe Ermittlungen erforderte. Der Erfolg sei durch eine enge polizeiliche Zusammenarbeit mit Spanien, Polen, den Niederlanden, Belgien sowie Frankreich möglich gewesen. In Frankreich wurde auch der Server des Drogen-Onlineshops sichergestellt.