STORY: Die Polizei in Peru hat in einem verlassenen Haus in der Hafenstadt Callao drei Tonnen Kokain beschlagnahmt. Es war der größte Fund in den letzten zwei Jahren, teilten die Behörden mit. Bei der Razzia am Freitag wurden vier Personen festgenommen. Die Drogen sollten nach Angaben der Ermittler am Samstag verschickt werden. Sie waren in 51 Säcken unter einem falschen Fußboden in dem Haus versteckt. Wer die Abnehmer für die Lieferung sein sollte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr