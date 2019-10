Der Rennwettbewerb "Bridgestone World Solar Challenge" gilt weltweit als das härteste Rennen für Solarfahrzeuge. Am Sonntag starteten mehr als 40 Rennteams aus über 20 Ländern im australischen Darwin, um mit den zurzeit schnellsten solarbetriebenen Autos der Welt quer durch Australien in die südliche Stadt Adelaide zu fahren. Dabei müssen von Nord nach Süd quer durch den Kontinent 3.000 Kilometer zurückgelegt werden. Ein Team-Mitglied von Siam Technologie Motor Sport beschreibt ihre Gedanken kurz vor dem Start am Sonntag: (O-TON THICHAKORN VISANSAKON) "Wir sind so aufgeregt. Auch wenn es das dritte Mal ist. Aber dieses Mal werden wir es besser machen, weil wir viel aus den anderen Malen gelernt haben, als wir dagewesen sind." Das Rennen findet nur alle zwei Jahre statt. Und die meisten Teilnehmer kommen von Universitäten oder Schulen. Bei Geschwindigkeiten von 90 bis 100 km/h wird damit rechnet, dass das Rennen für die meisten Autos etwa eine Woche dauern wird. Und der erste Wettbewerb dieser Art datiert auf das Jahr 1987 zurück.