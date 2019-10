Im neuseeländischen Auckland mussten Hunderte Menschen wegen einem Großbrand in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer war am Dienstag in einer Messehalle entstanden, an der noch gebaut wird. Die Halle befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Sky City Tower, ein Wahrzeichen der größten Stadt des Landes. Darüber, ob die Unglücksstelle tatsächlich ganz geräumt werden konnte gab es zunächst keine Angaben.