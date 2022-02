Großalarm für die Einsatzkräfte in Essen in der Nacht zu Montag. In einem Wohnblock der nordrhein-westfälischen Stadt ist ein massiver Brand ausgebrochen. Das Feuer habe sich rasend schnell ausgebreitet, sagt Feuerwehrsprecher Christoph Riße. "Also, zurzeit laufen hier noch Löscharbeiten, die Flammen lodern immer wieder in der einen oder anderen Wohnung auf. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir das Feuer immer nur von außen bekämpfen können und noch nicht teilweise in die Wohnung eindringen konnten. Deswegen müssen wir hier weitere Maßnahmen vorlaufen und im weiteren Verlauf dann die Wohnung kontrollieren." - SCHNITT - "Glücklicherweise haben wir nur drei Verletzte zu beklagen. Die wurden mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Wir sind hier vorsichtig optimistisch, da wir noch nicht alle Wohnungen kontrollieren konnten und noch nicht abschließend klar ist, ob wirklich alle das Gebäude verlassen konnten." Mehrere Straßen rund um den Einsatzort im Essener-Westviertel wurden gesperrt. Zum Schutz der Bevölkerung wurde auch ein Alarm über die Warnapp NINA aktiviert.

