Großbritannien prescht wieder vor. Als weltweit erstes Land hat das Vereinigte Königreich grünes Licht für den Corona-Impfstoff von Astra Zeneca und der Universität Oxford gegeben. Am Dienstag hatte die zuständige Regulierungsbehörde den Einsatz des Vakzins empfohlen. Laut Gesundheitsminister Matt Hancock sind bereits 100 Millionen Impfdosen bestellt. "Wenn Sie dann noch die 30 Millionen Dosen von Pfizer dazurechnen, ist das genug, um die gesamte Bevölkerung zweimal impfen zu können. Ich kann nun also mit Zuversicht sagen, dass wir jeden impfen können, außer Kinder natürlich, denn mit ihnen wurden keine Studien durchgeführt." Laut Hancock zeigt der Impfstoff auch gegen die neue, besonders ansteckende Virusvariante, die sich derzeit in Großbritannien ausbreitet Wirkung. Am Dienstag hatte das Land mit mehr als 53.000 weiteren Infektionen einen neuen Rekord gemeldet. Ab kommendem Montag soll der AstraZeneca-Impfstoff zum Einsatz kommen. Bundesgesundheitsminister Spahn dringt auf eine zügige Zulassung auch in der EU. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte einer Zulassung des AstraZeneca-Produkts noch im Januar geringe Chancen eingeräumt. Bei dem Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Moderna könnte es schneller gehen. O-TON SPAHN: "Wenn es dann am 6. zur Zulassung käme, sähe ich jetzt noch nicht, dass wir direkt am 7. werden starten können, aber wir werden alles tun, dann schnellstmöglich auch den Moderna-Impfstoff in Deutschland und Europa verfügbar zu haben." Seit Sonntag sind in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mehr als 78.000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Aus der Schweiz wurde unterdessen ein erster Todesfall nach einer Covid-Impfung gemeldet. Die Sprecherin des Gesundheitsdepartements im Kanton Luzern bestätigte am Mittwoch den Fall, nannte aber keine weiteren Einzelheiten. Sie machte auch keine Angaben zu der Frage, ob der Todesfall in Zusammenhang mit der Impfung steht.

