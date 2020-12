Kurz nach dem Start der Impfungen gegen das Coronavirus hat die Arzneimittelaufsicht in Großbritannien eine Warnung herausgegeben. Dabei geht es um den Impfstoff von Pfizer-Biontech. Wer nach der ersten Impfdosis eine akute allergische Reaktion zeige, solle die zweite Dosis nicht erhalten. Der Hinweis gelte für Menschen, die schon einmal nach Impfungen, Medikamenteneinnahme oder nach dem Verzehr von bestimmten Lebensmitteln allergische Reaktionen gezeigt hatten, so June Raine, die Geschäftsführerin der Behörde am Mittwochabend. Zuvor hatten zwei Personen in Großbritannien nach einer Impfung mit dem Biontech-Impfstoff einen sogenannten anaphylaktische Schock erlitten. Großbritannien hatte am Dienstag als weltweit erstes Land mit Massenimpfungen mit dem Vakzin der beiden Pharmaunternehmen begonnen. Menschen, die über 80 Jahre alt sind, sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen und Personal in Krankenhäusern werden zuerst geimpft. Biontech und Pfizer erklärten, in der klinischen Studie sei der Impfstoff allgemein gut vertragen worden und es seien keine ernsten Sicherheitsbedenken aufgetreten.

