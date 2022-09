STORY: Großbritanniens Finanzminister Kwasi Kwarteng hat ein umfangreiches Paket mit Hilfen zur Abfederung der hohen Energiepreise sowie Steuersenkungen angekündigt. Ziel sei es, das Wachstum der britischen Wirtschaft nach oben zu treiben, sagte er am Freitag im Parlament. "Wir brauchen einen neuen Ansatz für eine neue Ära, der auf beides ausgerichtet ist. Unser Ziel ist es, mittelfristig als Trend eine Wachstumsrate von 2,5 % zu erreichen. Und unser Plan, Mr. Speaker, besteht darin, die Angebotsseite der Wirtschaft durch Steueranreize und Reformen zu erweitern. Auf diese Weise werden wir für höhere Löhne und größere Chancen sorgen und, was ganz wichtig ist, Mr. Speaker, die öffentlichen Dienstleistungen jetzt und in Zukunft finanzieren. So werden wir erfolgreich mit dynamischen Volkswirtschaften in der ganzen Welt konkurrieren. Und so, Mr. Speaker, werden wir diesen Teufelskreis der Stagnation in einen Tugendkreis des Wachstums verwandeln." Um Haushalte und Firmen bei den sprunghaft gestiegenen Energiepreisen zu entlasten, werden laut Kwarteng in den nächsten sechs Monaten rund 60 Milliarden Pfund, umgerechnet etwa 68,8 Milliarden Euro eingeplant. Die genaue Höhe sei mit Unsicherheiten behaftet, weil die Energiepreise stark schwankten. Ziel sei es, neue Energielieferverträge abzuschließen, die dann zu geringeren Belastungen führten. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind auch in Großbritannien die Energie- und Strompreise massiv geklettert. Experten zufolge bremst der Brexit die Wirtschaft auf der Insel. Die jüngsten Prognosen der Bank von England deuten zudem darauf hin, dass Großbritannien wegen der Energiekrise und der hohen Inflation bereits in einer Rezession steckt.

Mehr