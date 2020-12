Kurz vor einem drohenden harten Ausstieg aus der Europäischen Union hat die Regierung in Großbritannien den Brexit-Handelspakt abgesegnet. Beide Kammern des Parlaments hatten dem Abkommen am Mittwoch zugestimmt. Königin Elizabeth II. setzte das Gesetz nach Angaben des Sprechers des Unterhauses noch in der Nacht zu Donnerstag in Kraft. Premierminister Johnson rief die EU auf, nach vorne zu blicken. Es sei wichtig für die EU und das Vereinigte Königreich, ein neues Kapital in ihren Beziehungen zu öffnen, sagte Johnson. Großbritannien war Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten. Allerdings galten in einer Übergangsphase bis Jahresende weiter die EU-Regeln. Das neue Partnerschaftsabkommen zwischen Großbritannien und der Staatengemeinschaft regelt nun - zunächst provisorisch - insbesondere die wirtschaftlichen Handelsbeziehungen ab dem 1. Januar 2021.

