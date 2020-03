Auch Großbritannien verschärft die Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Premierminister Boris Johnson sagte am Montag in einer Fernsehansprache, alle Geschäfte mit nicht absolut notwendigen Waren, Bibliotheken und Gebetshäuser würden geschlossen. Große Familienfeiern wie Hochzeiten würden untersagt. "Von heute Abend an muss ich den Briten eine einfache Anweisung geben: Sie müssen zu Hause bleiben. Denn es ist wichtig, dass wir die Verbreitung der Seuche zwischen Haushalten verhindern." Treffen von mehr als zwei Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören, würden verboten. Den Briten sei der Ausgang nur noch erlaubt, um Lebensmittel einzukaufen, sich zur Arbeit zu begeben, zum Arzt zu gehen oder Sport zu treiben Die Polizei habe die Befugnis, die Regeln durchzusetzen. In Großbritannien sind bisher mehr als 330 Menschen am Coronavirus verstorben, mehr als 6600 haben sich nach offiziellen Zahlen infiziert.