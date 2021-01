Großbritannien hat mit dem Jahreswechsel den Austritt aus der Europäischen Union vollzogen. Nach 48 Jahren gehört das Land nun nicht mehr dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion an. Premierminister Boris Johnson sagte in seiner Neujahrsansprache, es sei ein unglaublicher Moment für Großbritannien. O-TON BORIS JOHNSON, BRITISCHER PREMIERMINISTER: "Wir halten die Freiheit in unseren Händen und es liegt an uns, das Beste daraus zu machen. Und ich denke, dass es der überwältigende Instinkt des Volkes sein wird, als ein vereinigtes Königreich zusammenzukommen. Dass England, Schottland, Wales und Nordirland zusammenarbeiten, um unsere Werte in der ganzen Welt zu vertreten." Formal war Großbritannien bereits Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten. Bis zum 31. Dezember galt jedoch noch eine Übergangsphase mit EU-Regeln. Nach zähen Verhandlungen über die künftigen Beziehungen einigten sich die EU und das Vereinigte Königreich dann schließlich an Heiligabend auf ein Handelsabkommen. Ohne dieses hätten Beschränkungen im Reise- und Warenverkehr gedroht mit massiven wirtschaftlichen Einbrüchen für beide Seiten. Trotz des Abkommens ist vieles unklar. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hat bereits eine Rückkehr ihres Landesteils nach Europa in Aussicht gestellt. Noch in diesem Jahr möchte sie ein weiteres Referendum abhalten. Auch in Nordirland ist der Unmut über die Regierung in London groß.

