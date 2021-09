Großdemonstration in Barcelona am Samstag. Nach Angaben der separatistischen Bürgerbewegung nahmen rund 400.000 Personen an den Protesten für eine Unabhängigkeit Kataloniens teil. Die örtlichen Behörden sprachen hingegen von rund 100.000 Demonstranten. Die Proteste waren durch die Corona-Pandemie ins Stocken geraten. Doch einige der Teilnehmer beklagen auch den mangelnden Rückhalt durch die Politik: "Der Prozess läuft sehr schlecht. Die Politik macht nichts. Nur Streit. Und nun muss das Volk übernehmen.” "Ich bin gekommen, weil der Protest nach Corona endlich wieder läuft. Wir müssen ran, egal was passiert. Ich sehe, dass die Leute die Unabhängigkeit wollen. Es ist nicht einfach. Wir brauchen politische Unterstützung. Aber mal sehen, ob sie uns Aufmerksamkeit schenken werden.” Die Proteste finden alljährlich am katalanischen Nationalfeiertag Diada statt. Der historische Hintergrund ist, dass am 11. September 1714 spanische und französische Armeen Barcelona erobert haben.Daher beginnt die Demonstration auch immer um 17:14 Uhr.

