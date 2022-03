STORY: Großdemonstration in Berlin. Wie in vielen anderen deutschen Städten versammelten sich am Sonntag bei Sonne aber kühlen Temperaturen Tausende Menschen um gegen den Krieg Russlands in der Ukraine protestieren. "Ich denke, dass es ganz viele Menschen gibt, die gerade eines hoffen, dass möglichst bald Frieden in der Ukraine ist. Dafür kann man verschiedene Dinge tun. Und eine Sache, die wir vielleicht tun können, ist auf die Straße gehen und friedlich demonstrieren zu können." "Ich glaube, wir sind alle hier. Natürlich ist es eine Mischung aus Hilflosigkeit und dass man ein Zeichen setzen möchte. Und dann spendet man Geld und überlegt sich Ist die Wohnung groß genug, um jemanden aufzunehmen und so weiter. Was wir jetzt alle machen." "Also das Zeichen, was ich hier senden möchte, ist, dass Krieg eigentlich nie eine Lösung ist, dass es durch Krieg immer nur Verlierer geben wird. Und ich finde es schade, dass in all den Jahrzehnten, wo es schon so viele Konflikte gab, dass einige wenige das nicht so sehen. Und speziell jetzt Herr Putin, der da einfach im Alleingang jetzt so einen Flächenbrand loslöst. Das finde ich unverantwortlich und deswegen bin ich heute hier." Aufgerufen hatte ein Veranstalter-Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Umweltschutzinitiativen und Friedensgruppen. Das Motto lautete: „Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine“. Mittlerweile sind schon über 2 Wochen seit der russischen Invasion vergangen. Und die Lage in dem Land verschärft sich immer weiter. Während viele Menschen fliehen. Denn laut der Vereinten Nationen haben schon über 2,5 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Die meisten davon suchen vorläufig Schutz in Polen.

