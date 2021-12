In der spanischen Hauptstadt Madrid haben am Mittwoch tausende Menschen für die Rechte von queeren Menschen demonstriert. Anlass ist eine Gesetzesinitiative der rechtsextremen Vox-Partei. Die will ein Gesetz abzuschaffen, das die Rechte von queeren Menschen in der Region Madrid schützt. O-TON DARKO DECIMOVILLA, SAYING: "Wir sind hier um zu verhindern, dass Madrid unsere Rechte einschränkt. Und wir verurteilen, dass die Volkspartei die bestehenden Gesetze nicht ernst nimmt." Viele Menschen, die sich der LGBTQ+-Community zugehörig fühlen, beobachten eine Zunahme von Homophobie in Spanien. Ende Juni hatte eine Gruppe in der Stadt A Coruna einen 24-jährigen Pfleger erschlagen, nachdem sie ihn zuvor homophob beleidigt hatte. Der Angriff hatte landesweite Proteste ausgelöst.

